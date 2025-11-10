ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Andritz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 52,75 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hat, hat nun 189,573 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 62,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 924,17 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 924,17 EUR, was einer positiven Performance von 19,24 Prozent entspricht.

Andritz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at