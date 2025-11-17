Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Andritz-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Andritz-Anteile an diesem Tag 51,65 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 1,936 Andritz-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2025 123,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,85 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,62 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Andritz zuletzt 6,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andritz AG
