Montagshandel in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SMI

Am Montag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,28 Prozent höher bei 11 327,77 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,234 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,079 Prozent höher bei 11 305,37 Punkten in den Montagshandel, nach 11 296,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 338,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 256,40 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, betrug der SMI-Kurs 11 651,99 Punkte. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, bei 11 275,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, betrug der SMI-Kurs 11 460,58 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,41 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 799,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,29 Prozent auf 254,40 CHF), Novartis (+ 2,14 Prozent auf 87,36 CHF), Sonova (+ 2,14 Prozent auf 253,30 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 225,80 CHF) und Swiss Re (+ 1,20 Prozent auf 99,30 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-1,47 Prozent auf 93,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 44,08 CHF), UBS (-1,21 Prozent auf 25,39 CHF), Partners Group (-0,67 Prozent auf 1 181,00 CHF) und Richemont (-0,20 Prozent auf 127,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 345 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,598 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

