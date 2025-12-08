Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
08.12.2025 15:53:00
Nach Netflix-Deal: Paramount bietet 108 Milliarden US-Dollar für Warner Bros.
Netflix und Warner Bros. haben sich auf eine Übernahme geeinigt. Nun schaltet sich Paramount ein – und bietet mehr. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
