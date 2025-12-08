Netflix Aktie
|86,86EUR
|0,82EUR
|0,95%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Dass der Streaming-Konzern die "Strafzahlung" im Falle eines Scheiterns der Übernahme von Warner Bros auf 5,8 Milliarden Dollar angehoben habe, untermauere die Zuversicht in die Transaktion, schrieb Laurent Yoon am Montag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 125,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 100,24
|
Abst. Kursziel*:
24,70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 100,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-