Netflix Aktie

86,86EUR 0,82EUR 0,95%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

08.12.2025 08:49:18

Netflix Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Dass der Streaming-Konzern die "Strafzahlung" im Falle eines Scheiterns der Übernahme von Warner Bros auf 5,8 Milliarden Dollar angehoben habe, untermauere die Zuversicht in die Transaktion, schrieb Laurent Yoon am Montag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 125,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 100,24 		Abst. Kursziel*:
24,70%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 100,24 		Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

