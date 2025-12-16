Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
|
16.12.2025 22:26:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.111 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben sich die Kurse stabilisiert. In den USA hatten die Börsen dank niedrigerer Anleiherenditen ihre Verluste reduziert oder sogar ins Plus gedreht.
Südzucker zeigten sich 0,7 Prozent niedriger, nachdem der Zuckerproduzent die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und für das kommende zwar einen Umsatzrückgang, aber ein höheres EBITDA in Aussicht gestellt hatte.
Norma stiegen um 4,5 Prozent. Der Autozulieferer startet ein Freiwilligenprogramm zum Stellenabbau.
Der Kurs des Penny Stocks Noratis sackte um 15 Prozent ab. Wie der Entwickler von Bestandsimmobilien am Abend mitteilte, hat das Amtsgericht Frankfurt dem Antrag des Unternehmens auf ein Schutzschirmverfahren stattgegeben und den vorläufigen Sachwalter bestellt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.111 24.077 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
December 16, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)mehr Nachrichten
|
12:30
|AKTIE IM FOKUS 2: Enttäuschende Ziele belasten Südzucker - Tief seit 2008 (dpa-AFX)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro (dpa-AFX)
|
09:38
|AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick bringt Südzucker erneutes Tief seit 2008 (dpa-AFX)
|
09:30
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: SDAX zum Start orientierungslos (finanzen.at)
|
21.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.11.25