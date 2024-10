NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 19.457 Pkt - Deutsche Börse leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aktienkurs der Deutschen Börse ist am Dienstag nachbörslich in Reaktion auf die Vorlage der Drittquartalszahlen leicht gesunken. Bei Lang & Schwarz wurde er zuletzt 1,2 Prozent niedriger gesehen bei 214,60 Euro. Nachdem die Drittquartalszahlen nah an den Konsensschätzungen ausgefallen waren, erhöhte der Börsenbetreiber seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht. Die Analysten von RBC bewerteten die Zahlen als insgesamt neutral für die Stimmung gegenüber der Aktie. Das Unternehmen habe die Prognosen mit der Anhebung auf das Niveau mit dem aktuellen Konsens gebracht.

Flatexdegiro wurden 2,7 Prozent niedriger gestellt, ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen und einem leicht erhöhten Ausblick. RBC konstatierte eine sequenziell niedrigere Profitabilität.

Einen Tick leichter zeigten sich Cherry mit knapp 0,71 Euro. Der Hersteller von Tastaturen, Computermäusen und Headsets hatte seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt, was er allerdings zu Monatsbeginn bereits signalisiert hatte.

