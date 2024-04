NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 18.097 Pkt - BVB mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist der Handel mit deutschen Aktien nach Börsenschluss am Mittwochabend "erstaunlich" ruhig verlaufen. Angesichts der Schwäche der US-Börsen könne dies die Ruhe vor dem Sturm gewesen sein. Die einzig auffällige Aktie sei Borussia Dortmund gewesen. Die Titel des Fußballbundesligisten wurden 3,6 Prozent schwächer gehandelt. Der BVB lag im Viertelfinalhinspiel der Champions League Mitte der zweiten Halbzeit gegen Atletico Madrid mit 0:2 in Rückstand. Damit droht den Westfalen das Aus in der lukrativen europäischen Eliteliga.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

18.081 18.097 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

