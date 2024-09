NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 18.685 Punkte

(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Auffällige Einzelkursbewegungen gab es nachbörslich am Freitag nicht. In der Breite tat sich wenig, zumal es an der Wall Street im späten Handel ereignisarm seitwärts gegangen war. Die vornehmlich an der Nasdaq gehandelte Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech vollzog allerdings ein kräftiges nachrichtenloses Plus im US-Handel nach. Beim Broker Lang & Schwarz wurde die Aktie zuletzt bei 111,40 Euro gesehen, verglichen mit 105,70 zum Schluss im Xetra-Handel.

XDAX* DAX Veränderung

22.10 Uhr 17.30 Uhr

18.685,24 18.699,40 -0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

