NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

Am Mittwoch klettert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,50 Prozent auf 24 122,56 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,975 Prozent auf 24 236,40 Punkte an der Kurstafel, nach 24 002,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 314,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 081,38 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,611 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 329,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 25 656,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 287,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,30 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 165,08 Punkte. Bei 23 759,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 18,26 Prozent auf 159,60 USD), JDcom (+ 8,10 Prozent auf 29,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,48 Prozent auf 220,73 USD), Intel (+ 7,25 Prozent auf 47,26 USD) und Marvell Technology (+ 6,49 Prozent auf 98,35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Verisk Analytics A (-5,24 Prozent auf 184,53 USD), Micron Technology (-3,40 Prozent auf 382,07 USD), Synopsys (-2,17 Prozent auf 406,59 USD), Palo Alto Networks (-2,14 Prozent auf 153,85 USD) und Atlassian (-1,95 Prozent auf 66,84 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 866 318 Aktien gehandelt. Mit 3,671 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at