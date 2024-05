NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 klettert am Montagnachmittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Montag wenig verändert.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,10 Prozent auf 18 179,11 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,370 Prozent auf 18 228,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 161,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 18 233,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 147,57 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 18 003,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17 600,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 13 340,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 9,88 Prozent zu Buche. Bei 18 464,70 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Moderna (+ 8,02 Prozent auf 126,72 USD), Lucid (+ 6,20 Prozent auf 2,83 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 5,35 Prozent auf 18,11 USD), JDcom (+ 4,52 Prozent auf 33,66 USD) und Warner Bros Discovery (+ 4,29 Prozent auf 8,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Paccar (-2,12 Prozent auf 106,87 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,00 Prozent auf 466,66 USD), Booking (-1,94 Prozent auf 3 732,00 USD), Marriott (-1,71 Prozent auf 236,35 USD) und Applied Materials (-1,67 Prozent auf 206,23 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 10 100 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,862 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 5,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 8,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

