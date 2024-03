NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start im Minus

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 18 053,55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,256 Prozent fester bei 18 114,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 068,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 17 956,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 142,90 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,523 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 14.02.2024, bei 17 807,63 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 14.12.2023, einen Wert von 16 537,83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12 199,79 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,12 Prozent zu. Bei 18 416,73 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Microsoft (+ 2,48 Prozent auf 425,38 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,88 Prozent auf 143,42 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,61 Prozent auf 142,04 USD), MercadoLibre (+ 1,52 Prozent auf 1 574,18 USD) und KLA-Tencor (+ 1,49 Prozent auf 699,00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lucid (-5,00 Prozent auf 2,66 USD), Enphase Energy (-4,15 Prozent auf 113,27 USD), JDcom (-3,59 Prozent auf 27,01 USD), Warner Bros Discovery (-3,05 Prozent auf 8,58 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,01 Prozent auf 420,77 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 695 381 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,822 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at