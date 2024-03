NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt mittags den Rückwärtsgang ein

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ Composite am Montag.

Am Montag verliert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent auf 16 410,62 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 16 335,30 Zählern und damit 0,569 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 428,82 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 16 427,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 315,72 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, einen Stand von 15 996,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14 992,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11 823,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 11,14 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell MicroStrategy (+ 18,38 Prozent auf 1 803,00 USD), Landec (+ 7,13 Prozent auf 5,56 USD), Century Aluminum (+ 6,28 Prozent auf 14,05 USD), Ceragon Networks (+ 6,05 Prozent auf 3,33 USD) und Century Casinos (+ 4,51 Prozent auf 2,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Dixie Group (-9,37 Prozent auf 0,51 USD), Sangamo Therapeutics (-5,96 Prozent auf 0,66 USD), Take Two (-5,57 Prozent auf 143,97 USD), Cerus (-4,84 Prozent auf 1,77 USD) und SIGA Technologies (-4,57 Prozent auf 8,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 7 455 384 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,945 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,21 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at