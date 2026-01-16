NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Plus

So bewegt sich der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,14 Prozent fester bei 23 563,04 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,466 Prozent höher bei 23 639,69 Punkten, nach 23 530,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 23 664,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 446,81 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,059 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 23 111,46 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 22 562,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 338,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,41 Prozent nach oben. Bei 23 813,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 23 119,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 8,28 Prozent auf 62,38 USD), Powell Industries (+ 7,34 Prozent auf 435,30 USD), Nissan Motor (+ 6,22 Prozent auf 2,71 USD), 3D Systems (+ 5,68 Prozent auf 2,79 USD) und Compugen (+ 5,21 Prozent auf 2,22 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-9,84 Prozent auf 23,19 USD), Donegal Group B (-5,04 Prozent auf 16,58 USD), Ultralife Batteries (-4,26 Prozent auf 6,74 USD), Computer Programs and Systems (-4,23 Prozent auf 20,82 USD) und Central Garden Pet (-4,12 Prozent auf 31,87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 723 235 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,833 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at