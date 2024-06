NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 120,11 USD. Bei einem Alphabet A (ex Google)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,256 Alphabet A (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 175,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 577,35 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,77 Prozent gesteigert.

Der Alphabet A (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 2,19 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at