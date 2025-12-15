Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Intel-Investment 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Intel-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 15.12.2020 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Intel-Aktie bei 50,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Intel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,375 Intel-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 462,75 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 12.12.2025 auf 37,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,37 Prozent verringert.

Intel war somit zuletzt am Markt 180,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten