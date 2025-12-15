NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen

Am 15.12.2020 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Intel-Aktie bei 50,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Intel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,375 Intel-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 462,75 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 12.12.2025 auf 37,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,37 Prozent verringert.

Intel war somit zuletzt am Markt 180,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at