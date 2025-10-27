Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 27.10.2025 10:04:55

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Volvo (B)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Volvo (B)-Papier an diesem Tag bei 173,70 SEK. Bei einem Investment von 10 000 SEK in das Volvo (B)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,571 Volvo (B)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 997,12 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 24.10.2025 auf 260,50 SEK belief. Die Steigerung von 10 000 SEK zu 14 997,12 SEK entspricht einer Performance von +49,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) bezifferte sich zuletzt auf 530,32 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten