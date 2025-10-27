Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Performance unter der Lupe
|
27.10.2025 10:04:55
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Volvo (B)-Papier an diesem Tag bei 173,70 SEK. Bei einem Investment von 10 000 SEK in das Volvo (B)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,571 Volvo (B)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 997,12 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 24.10.2025 auf 260,50 SEK belief. Die Steigerung von 10 000 SEK zu 14 997,12 SEK entspricht einer Performance von +49,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) bezifferte sich zuletzt auf 530,32 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
