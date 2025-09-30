Volvo AB Aktie

24,24EUR -0,06EUR -0,25%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

30.09.2025 12:09:04

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 240 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin und sein Kollege Chad Dillard widmeten sich am Montag den Nachfragesignalen vom US-Markt. Die Lkw-Produktion verlaufe im Jahr 2025 bislang weiterhin schwach. Die Produktionsprognosen für Nutzfahrzeuge der Klasse 8 seien derweil relativ stabil./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Underperform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
240,00 SEK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
269,90 SEK 		Abst. Kursziel*:
-11,08%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
269,90 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,08%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

