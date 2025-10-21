Volvo AB Aktie

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Volvo AB (B) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers belegten einen schwachen Auftragseingang sowie eine enttäuschende Entwicklung im Lkw-Bereich, was die Aktie belastet habe, schrieb Harry Martin in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den am Freitag veröffentlichten Zwischenbericht. Dieser habe die Erwartungen an 2026 noch weiter nach unten geschraubt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

