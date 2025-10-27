Volvo AB Aktie

23,86EUR 0,05EUR 0,21%
Volvo AB

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

27.10.2025 08:51:09

Volvo AB (B) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 298 auf 267 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Freitag ihre Schätzungen für den Lkw-Bauer. Dies sei Resultat geringerer Umsätze und mauerer Orders im dritten Quartal./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Neutral
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
267,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
260,50 SEK 		Abst. Kursziel*:
2,50%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
260,50 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
2,50%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:51 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
21.10.25 Volvo AB Buy UBS AG
21.10.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 23,94 0,55% Volvo AB (B)

