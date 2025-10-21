Volvo AB Aktie

23,37EUR 0,16EUR 0,69%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

21.10.2025 07:12:33

Volvo AB (B) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 331 auf 318 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursreaktion auf die jüngsten Geschäftszahlen habe die zunehmenden Sorgen über den nordamerikanischen Markt gezeigt, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Unsicherheit, wann dort die Trendwende komme, laste auf den Aktienkursen der Lastwagenhersteller. Bhundia senkte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Schweden. Volvo bleibe aber ihr bevorzugter Branchentitel. Das Unternehmen könnte mit seiner Kostendisziplin die Auswirkungen einer trägen Absatzentwicklung teilweise kompensieren./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 23:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
318,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
255,90 SEK 		Abst. Kursziel*:
24,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
255,90 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

