Volvo AB Aktie
|25,04EUR
|0,79EUR
|3,26%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 240 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Underperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
240,00 SEK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
267,00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-10,11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
267,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,11%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|25,04
|3,26%
