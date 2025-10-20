Volvo AB Aktie

23,21EUR 0,59EUR 2,61%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 13:48:07

Volvo AB (B) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien von 305 auf 280 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugbauer habe für das dritte Quartal schwache Zahlen vorgelegt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien geprägt von einer enttäuschenden Auftrags- und Margenentwicklung bei Lastwagen und einem gedämpften Marktausblick auf das Jahr 2026. Am europäischen Markt komme nur langsam wieder Schwung auf und in den USA bleibe die Lage weiterhin sehr schwierig./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
280,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
247,40 SEK 		Abst. Kursziel*:
13,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
247,40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten