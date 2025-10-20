Volvo AB Aktie
|23,21EUR
|0,59EUR
|2,61%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien von 305 auf 280 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugbauer habe für das dritte Quartal schwache Zahlen vorgelegt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien geprägt von einer enttäuschenden Auftrags- und Margenentwicklung bei Lastwagen und einem gedämpften Marktausblick auf das Jahr 2026. Am europäischen Markt komme nur langsam wieder Schwung auf und in den USA bleibe die Lage weiterhin sehr schwierig./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
280,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
247,40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
13,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
247,40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
