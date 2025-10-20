Volvo AB Aktie

23,21EUR 0,59EUR 2,61%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 15:46:28

Volvo AB (B) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
270,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
247,40 SEK 		Abst. Kursziel*:
9,14%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
247,40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
9,14%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten