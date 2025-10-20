Volvo AB Aktie
|23,21EUR
|0,59EUR
|2,61%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
270,00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
247,40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
9,14%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
247,40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,14%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
