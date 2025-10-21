Volvo AB Aktie
|23,37EUR
|0,16EUR
|0,69%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
21.10.2025 07:06:13
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 310 auf 290 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden begründet dies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit kurzfristigem Gegenwind in der Lkw-Branche, der im dritten Quartal voll zu Tage getreten sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
290,00 SEK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
255,90 SEK
|
Abst. Kursziel*:
13,33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
255,90 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
|
20.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.10.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.10.25
|Volvo-Aktie tiefrot: Schwache Nachfrage in Nordamerika lastet auf Lkw-Bauer (dpa-AFX)
|
17.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen (dpa-AFX)
|
17.10.25