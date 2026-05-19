Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Computer Programs and Systems-Investition im Blick
|
19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Computer Programs and Systems von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Computer Programs and Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Computer Programs and Systems-Aktie bei 32,14 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 311,139 Computer Programs and Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (25,93 USD), wäre die Investition nun 8 067,83 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,32 Prozent eingebüßt.
Alle Computer Programs and Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 387,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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