NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 27.10.2015 wurde die Intel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34,47 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,011 Intel-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 38,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 110,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,05 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Intel zuletzt 179,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at