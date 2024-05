NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Netflix-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Netflix-Papier statt. Zum Handelsende standen Netflix-Anteile an diesem Tag bei 45,70 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,884 Netflix-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 281,90 USD, da sich der Wert eines Netflix-Papiers am 26.04.2024 auf 561,23 USD belief. Damit wäre die Investition um 1 128,19 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 241,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at