Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Investmentbeispiel
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Starbucks-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Starbucks-Aktie bei 61,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, hätte er nun 161,368 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 267,71 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 06.11.2025 auf 82,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,68 Prozent.
Starbucks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94,63 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp.
|71,27
|-0,21%
