NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Starbucks-Papier statt. Zum Handelsende stand das Starbucks-Papier an diesem Tag bei 98,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 101,729 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 89,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 096,64 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,03 Prozent.
Der Starbucks-Wert an der Börse wurde auf 97,03 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
