Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Starbucks-Investition? 19.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Starbucks-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Starbucks-Papier statt. Zum Handelsende stand das Starbucks-Papier an diesem Tag bei 98,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 101,729 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 89,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 096,64 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,03 Prozent.

Der Starbucks-Wert an der Börse wurde auf 97,03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten