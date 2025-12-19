NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Starbucks-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Starbucks-Papier statt. Zum Handelsende stand das Starbucks-Papier an diesem Tag bei 98,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 101,729 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 89,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 096,64 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,03 Prozent.

Der Starbucks-Wert an der Börse wurde auf 97,03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at