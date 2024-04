NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Alphabet A (ex Google)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Alphabet A (ex Google)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,584 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 729,02 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 09.04.2024 auf 156,60 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 5 729,02 USD, was einer positiven Performance von 472,90 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 1,91 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at