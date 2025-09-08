NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Intel-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Intel-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,89 USD. Bei einem Intel-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,294 Intel-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,65 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 05.09.2025 auf 24,49 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 129,65 USD, was einer positiven Performance von 29,65 Prozent entspricht.

Intel war somit zuletzt am Markt 107,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at