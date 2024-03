NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Netflix-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Netflix-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Netflix-Aktie bei 504,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,981 Netflix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.03.2024 1 200,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 605,88 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,03 Prozent gesteigert.

Der Netflix-Wert an der Börse wurde auf 262,03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at