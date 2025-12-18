NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen ON Semiconductor-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,401 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen ON Semiconductor-Anteile wären am 17.12.2025 821,35 USD wert, da der Schlussstand 53,33 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,87 Prozent verringert.

Der ON Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 21,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at