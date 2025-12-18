ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Hochrechnung
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,401 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen ON Semiconductor-Anteile wären am 17.12.2025 821,35 USD wert, da der Schlussstand 53,33 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,87 Prozent verringert.
Der ON Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 21,94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.mehr Nachrichten
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)