NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Der NASDAQ 100 beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 18 339,44 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,149 Prozent auf 18 293,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 320,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 386,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18 267,49 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,75 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 18 004,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 16 777,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 12 567,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,85 Prozent. Bei 18 464,70 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell NVIDIA (+ 3,12 Prozent auf 942,89 USD), Constellation Energy (+ 2,36 Prozent auf 178,24 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,15 Prozent auf 150,77 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,04 Prozent auf 151,77 USD) und Moderna (+ 1,29 Prozent auf 105,43 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lululemon Athletica (-15,80 Prozent auf 403,19 USD), Warner Bros Discovery (-3,21 Prozent auf 8,44 USD), Lucid (-3,15 Prozent auf 2,77 USD), Atlassian A (-2,40 Prozent auf 192,53 USD) und Adobe (-2,29 Prozent auf 499,52 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 23 723 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,41 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

