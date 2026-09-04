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Kursverlauf 04.09.2026 18:01:16

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Mittag leichter

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Mittag leichter

Das macht der NASDAQ Composite heute.

Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,40 Prozent auf 26 478,24 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,014 Prozent fester bei 26 587,90 Punkten in den Handel, nach 26 584,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 447,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 628,58 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,454 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 584,99 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 04.06.2026, den Stand von 26 830,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 707,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,96 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Trend Micro (+ 12,93 Prozent auf 38,80 USD), AXT (+ 8,10 Prozent auf 60,75 USD), KLA (+ 7,41 Prozent auf 185,75 USD), Ultra Clean (+ 7,28 Prozent auf 71,44 USD) und TTM Technologies (+ 6,91 Prozent auf 123,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Autodesk (-7,94 Prozent auf 218,67 USD), US Global Investors (-6,73 Prozent auf 3,05 USD), Adobe (-5,98 Prozent auf 268,67 USD), Synopsys (-5,93 Prozent auf 391,64 USD) und Donegal Group B (-4,61 Prozent auf 23,37 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 051 126 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,651 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

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