NASDAQ-Handel: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite macht derzeit einen Sprung nach oben.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 3,29 Prozent stärker bei 21 478,91 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,30 Prozent fester bei 21 064,33 Punkten, nach 20 794,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 553,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 063,38 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 668,21 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, bei 23 241,99 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Stand von 17 299,29 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,56 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 11,58 Prozent auf 2,89 USD), Century Aluminum (+ 10,26 Prozent auf 58,72 USD), Innodata (+ 9,67 Prozent auf 37,78 USD), ON Semiconductor (+ 9,49 Prozent auf 60,94 USD) und Microvision (+ 8,77 Prozent auf 0,63 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-22,42 Prozent auf 0,24 USD), Taylor Devices (-12,83 Prozent auf 62,84 USD), Methanex (-5,20 Prozent auf 59,22 USD), Biogen (-4,20 Prozent auf 179,69 USD) und Nexstar Media Group (-2,46 Prozent auf 180,63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 334 677 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,549 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at