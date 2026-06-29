Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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29.06.2026 07:50:00
Netflix: Jedes Profil braucht künftig eine eigene E-Mail-Adresse
Netflix verlangt seit dem 15. Juni für jedes reguläre Profil unter einem Account eine eigene E-Mail-Adresse. Kinderprofile sind ausgenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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