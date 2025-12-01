Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
01.12.2025 17:50:00
Netflix Bans Streaming From Your Phone to Your TV
The streaming service is encouraging people to use built-in apps on TVs and other devices instead of casting from their phones.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Milliardenpoker um Warner Bros: Netflix, Paramount und Comcast erhöhen Druck (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Netflix-Aktie fester: Zuckersüße Weihnachtsromanze - "Champagne Problems" auf Platz eins (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Netflix-Aktie sinkt dennoch: Netflix bleibt Favorit bei Bernstein - trotz regulatorischer Risiken (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|94,18
|0,09%
