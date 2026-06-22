Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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22.06.2026 21:00:05
Netflix Buys a ‘Hot Ones’ Spinoff
The streaming giant bought a spinoff of a popular online interview series that features celebrities eating fiery chicken wings, the latest salvo in its rivalry with YouTube.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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