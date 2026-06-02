HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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02.06.2026 15:00:54
Netflix Highlights Book Adaptations With New Dedicated Hub
The streamer now has a go-to spot for book-inspired movies and shows.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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