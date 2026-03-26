Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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26.03.2026 21:39:34
Netflix Hikes Prices For All Plans As Content Spending Surges
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19.03.26
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