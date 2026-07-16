Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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16.07.2026 22:02:34
Netflix shares slide on disappointing growth forecasts
Streaming giant’s revenues grew 13% in the second quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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