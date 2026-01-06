Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
06.01.2026 10:59:21
Netflix vs. Paramount takeover battle for Warner Bros.: What's at stake?
The multi-billion dollar bidding war to acquire Warner Bros. may soon be over. How are the negotiations connected to Harry Potter, Trump, TikTok — and the future of cinema?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
06.01.26
|Versant’s stock market debut makes dismal viewing for Netflix (Financial Times)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Erste Schätzungen: Netflix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.12.25