Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die überraschende Ausblickssenkung Ende Januar könnte sich als voreilig erweisen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Mai anstehenden Quartalszahlen.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:51 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 32,19 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 46,01 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 510 328 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 21,8 Prozent nach unten. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2024 wird für den 15.05.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 12:01 / CEST





