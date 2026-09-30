Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Aktienempfehlung 30.09.2026 14:37:47

Neue Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Neutral

Neue Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Neutral

Die Beiersdorf-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas stellte die Anleger am Dienstag auf einen erneut mauen Quartalsbericht der Hamburger ein.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 14:20 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,94 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 2,64 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65 342 Beiersdorf-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 15,7 Prozent zurück. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Beiersdorf

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28.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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