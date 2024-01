Neue Analyse: UBS AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 74 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch begründete die Zielanhebung mit kurzfristig sinkenden Kapitalrisiken des Baustoffkonzerns. Damit schwinde auch die Gefahr einer Übernahme, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Votum bleibt unter anderem wegen einer vergleichsweise geringen Ertragsdynamik neutral./tih/edh





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 13:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 82,82 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 3,84 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 89 093 Heidelberg Materials-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 22.03.2024 wird Heidelberg Materials Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

