RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
13.11.2025 08:19:38
Neuer Chef für RTL Group: Clement Schwebig übernimmt 2026
KÖLN/GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Clement Schwebig soll neuer Chef der RTL Group (RTL) werden. Der Manager wird im Mai 2026 Nachfolger von Thomas Rabe, der den Posten dann nach rund sieben Jahren abgibt, wie der Konzern mitteilte. Schwebig war bislang Chef des Westeuropa- und Afrika-Geschäfts beim US-Medienkonzern Warner Bros. Discovery.
Zur RTL Group, die vollständig zu Bertelsmann gehört, zählen neben RTL Deutschland auch Fernsehsender und Streamingplattformen in mehreren europäischen Ländern. Mit ihren Angeboten erreicht die Gruppe täglich Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ist eine der wichtigsten Säulen des Bertelsmann-Konzerns.
Teil der Konzernneuordnung bei Bertelsmann
Der Wechsel an der RTL-Spitze ist Teil der geplanten Neuausrichtung bei Bertelsmann: Thomas Coesfeld, Enkel des 2009 gestorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn, wird 2027 Vorstandsvorsitzender des Konzerns und Nachfolger von Rabe. Bis zum Amtsantritt von Coesfeld bleibt Rabe im Amt.
Mit seiner Berufung wird Schwebig zugleich Mitglied des Bertelsmann-Vorstands, wie das Unternehmen mitteilte./svv/DP/mis
