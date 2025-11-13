RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
13.11.2025 08:11:38
Thomas Coesfeld soll ab 2027 Bertelsmann führen
GÜTERSLOH/BERLIN (dpa-AFX) - Thomas Coesfeld, Enkel des 2009 gestorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn, soll neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann werden. Zum 1. Januar 2027 werde der 35-Jährige auf Thomas Rabe folgen, wie der Medienkonzern mit Sendern wie RTL und Vox mitteilte./svv/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
