Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Deutsche Börse-Analyse im Blick 21.10.2026 13:43:47

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Börse-Aktie

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Börse-Aktie

Die Deutsche Börse-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dies sei aber vor allem dem Handels- und Clearing-Geschäft zu verdanken, das künftig eher nicht positiv überraschen sollte. Zudem seien die Aktien schon hoch bewertet.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:27 Uhr 0,8 Prozent auf 306,50 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 13,54 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172 827 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 39,4 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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